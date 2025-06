Abdullah bin Zayed e chanceler da Índia discutem situação no Oriente Médio

ABU DHABI, 16 de junho de 2025 (WAM) – O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, conversou por telefone nesta segunda-feira com o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, sobre os desdobramentos recentes no Oriente Médio, com foco no ataque militar de Israel contra a República Islâmica do Irã.

Durante o diálogo, os dois ministros discutiram formas de intensificar os esforços para reduzir as tensões e evitar uma escalada do conflito na região.

A conversa também destacou a importância do diálogo e da diplomacia para lidar com as questões pendentes e apoiar todas as iniciativas voltadas à promoção da paz e segurança regionais e internacionais.