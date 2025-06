Consórcio liderado pela XRG apresenta proposta não vinculante para adquirir a australiana Santos

ABU DHABI, 16 de junho de 2025 (WAM) – A XRG, braço internacional de investimentos da ADNOC, anunciou que um consórcio liderado pela empresa apresentou uma proposta indicativa e não vinculante para a aquisição da Santos, companhia energética com atuação global e sede na Austrália, especializada no fornecimento de energia confiável, acessível e com menor emissão de carbono para clientes na Austrália e na região Ásia-Pacífico.

Segundo a XRG, a proposta está sujeita à realização de uma auditoria detalhada (due diligence) e ao cumprimento de uma série de condições antes que qualquer oferta vinculante seja feita ou que a transação avance.

Com sede em Adelaide, a Santos opera na Austrália, Papua-Nova Guiné e nos Estados Unidos, com um portfólio diversificado que inclui gás natural, GNL (gás natural liquefeito) e petróleo. A empresa também investe ativamente em tecnologias de captura e armazenamento de carbono (CCS), hidrogênio e combustíveis de baixo carbono, com foco em metas de descarbonização.

O conselho de administração da Santos respondeu de forma positiva à proposta e anunciou a intenção unânime de recomendá-la aos acionistas, caso as etapas previstas sejam concluídas com sucesso, incluindo a assinatura de um acordo vinculante, a finalização da due diligence e a obtenção das aprovações regulatórias e societárias necessárias.

A possível aquisição está alinhada à estratégia da XRG de ampliar soluções internacionais em gás, produtos químicos e energia, visando atender à crescente demanda e gerar valor para todas as partes envolvidas. O consórcio liderado pela XRG oferece capacidade de investimento de longo prazo e expertise estratégica, com potencial para ampliar a oferta de gás aos clientes da Santos e reforçar a segurança energética interna e internacional.

Além disso, as capacidades de comércio e transporte da ADNOC, reconhecidas mundialmente, devem fortalecer as operações da Santos, oferecendo um serviço mais integrado aos clientes e maximizando o valor gerado.