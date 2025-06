Copa do Mundo de Clubes 2025: Paris Saint-Germain e Botafogo vencem na estreia do Grupo B

WASHINGTON, 16 de junho de 2025 (WAM) — O Paris Saint-Germain goleou o Atlético de Madrid por 4 a 0 na partida de abertura do Grupo B Copa do Mundo de Clubes 2025, que está sendo disputado nos Estados Unidos com a participação de 32 equipes.

O jogo foi no estádio Rose Bowl. Com a vitória, o Paris Saint-Germain somou os três primeiros pontos e lidera o grupo, enquanto o Atlético de Madrid segue zerado.

Também pelo Grupo B, o Botafogo venceu o Seattle Sounders por 2 a 1 no estádio Lumen Field, conquistando três pontos e ocupando a segunda colocação, atrás do time francês. O Seattle Sounders ainda não pontuou.

No Grupo A, o Palmeiras empatou sem gols com o Porto, de Portugal, no estádio MetLife. Ambas as equipes marcaram um ponto.