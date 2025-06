Festival de Tâmaras de Liwa chega à 21ª edição com mais de R$ 12 milhões em prêmios

ABU DHABI, 16 de junho de 2025 (WAM) – Sob o patrocínio do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, a 21ª edição do Festival de Tâmaras de Liwa será realizada de 14 a 27 de julho na cidade de Liwa, na região de Al Dhafra.

Organizado pela Autoridade de Patrimônio de Abu Dhabi, o festival reafirma seu compromisso com a celebração de uma das tradições culturais e agrícolas mais duradouras dos Emirados Árabes Unidos.

Coincidindo com a colheita anual de tâmaras no país, o evento destaca o papel central da tamareira e de seus frutos na sociedade emiradense, reconhecendo-os como alicerces da identidade cultural da nação. O festival também promove a sustentabilidade dos setores de patrimônio e agricultura, conscientiza sobre a importância do cultivo local e incentiva os produtores de tâmaras e outras frutas. Além disso, apoia os esforços de segurança alimentar e reflete o compromisso de Abu Dhabi com o avanço das práticas agrícolas modernas.

A edição deste ano contará com 24 competições, incluindo 12 disputas de “mazayna” (concursos de beleza de tâmaras) em categorias como Dabbas, Khalas, Fard, Khenaizi, Buma’an, Shishi, Zamli, Maior Cacho de Tâmaras, além dos concursos de tâmaras de elite de Al Dhafra e Liwa e das competições de Fard e Khalas para fazendas de Al Ain.

Também serão promovidas sete competições de frutas, abrangendo diferentes variedades de limões, mangas, figos vermelhos e amarelos, e a competição “Cesta de Frutas Locais”.

O festival ainda inclui três concursos de “Fazenda Modelo”, cobrindo as regiões agrícolas ocidental e oriental de Liwa e as cidades de Al Dhafra, além de competições para a Cesta de Folhas de Palmeira Mais Bonita e para criações artísticas com troncos de palmeiras.

O valor total dos prêmios deste ano supera AED 8,735 milhões (cerca de US$ 2,38 milhões).

A organização destinou 25 prêmios para cada uma das competições de Dabbas e Khalas, com um valor de AED 446 mil (US$ 121 mil) por categoria. O primeiro colocado receberá AED 100 mil (US$ 27 mil), o segundo AED 75 mil (US$ 20,4 mil) e o terceiro AED 40 mil (US$ 10,9 mil). Para as categorias Shishi, Buma’an, Khenaizi, Fard e Zamli, serão 15 prêmios cada, com bolsas de AED 367 mil (US$ 99,5 mil) por competição, mantendo os mesmos valores para os três primeiros colocados.

Nas competições voltadas às fazendas de Al Ain, a disputa de tâmaras Fard também oferece 15 prêmios com os mesmos valores. A de tâmaras Khalas destina 25 prêmios e repete os valores principais.

As competições de tâmaras de elite de Al Dhafra e Liwa contarão com 15 prêmios cada. Em Al Dhafra, o primeiro lugar leva AED 200 mil (US$ 54,5 mil), o segundo AED 150 mil (US$ 40,8 mil) e o terceiro AED 100 mil (US$ 27,2 mil), totalizando mais de AED 700 mil (US$ 190 mil). Em Liwa, os três primeiros recebem AED 125 mil (US$ 34 mil), AED 100 mil (US$ 27 mil) e AED 60 mil (US$ 16,3 mil), respectivamente, com um total superior a AED 500 mil (US$ 136 mil).

A competição do Maior Cacho de Tâmaras distribuirá AED 234 mil (US$ 63,7 mil) entre 15 vencedores. Os três primeiros colocados receberão AED 50 mil (US$ 13,6 mil), AED 40 mil (US$ 10,9 mil) e AED 30 mil (US$ 8,2 mil), respectivamente.

Na categoria de frutas, o Concurso de Mangas terá duas subcategorias — variedades locais e mistas — com 10 prêmios cada e um total de AED 234 mil (US$ 63,7 mil).

As competições de Limão (variedades locais e mistas) e de Figos (vermelhos e amarelos) oferecem 10 prêmios cada, com valor total de AED 117 mil (US$ 31,8 mil) por categoria. Já a competição Cesta de Frutas Locais distribuirá AED 400 mil (US$ 108,9 mil), sendo AED 200 mil (US$ 54,5 mil) para o primeiro lugar, AED 120 mil (US$ 32,7 mil) para o segundo e AED 80 mil (US$ 21,8 mil) para o terceiro.

A competição Fazenda Modelo, com categorias para as fazendas ocidentais e orientais de Liwa e as cidades de Al Dhafra, terá prêmios totais de AED 750 mil (US$ 204,2 mil) por categoria. O primeiro lugar levará AED 300 mil (US$ 81,6 mil), o segundo AED 180 mil (US$ 49 mil) e o terceiro AED 120 mil (US$ 32,7 mil).

O festival também destinou 10 prêmios para o concurso de Cesta de Tâmara Mais Bonita, que valoriza o artesanato tradicional com materiais naturais. Outros 10 prêmios foram reservados para a competição de Criatividade com Troncos de Palmeira, que incentiva a reciclagem artística dos troncos.

Além das competições, o festival oferece um diversificado programa de eventos culturais e atividades diárias que preservam o legado da tamareira como símbolo do patrimônio dos Emirados. A iniciativa também fortalece os laços familiares e comunitários, promove a interação entre gerações e reforça valores de cooperação e pertencimento, refletindo o espírito do “Ano da Comunidade” nos Emirados.

O evento também serve como plataforma de apoio à comunidade local e às famílias produtoras por meio de um mercado tradicional com estandes de tâmaras frescas, produtos derivados, cafés móveis, viveiros de plantas, fábricas agrícolas e pavilhões de instituições participantes. A programação inclui quiz interativos, apresentações folclóricas, palestras, seminários e noites culturais.

Reunindo agricultores, especialistas, líderes do setor, empresas e centros de pesquisa, o festival reforça o apoio ao setor agrícola e promove sua sustentabilidade. Além disso, desempenha papel importante no fortalecimento da economia da região de Al Dhafra, atraindo milhares de visitantes a cada ano.