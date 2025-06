Pogačar conquista primeiro título do Critérium du Dauphiné

PARIS, 9 de junho de 2025 (WAM) – O esloveno Tadej Pogačar, da UAE Team Emirates, venceu seu primeiro título do Critérium du Dauphiné com um sólido terceiro lugar na oitava e última etapa da competição.

Atual campeão mundial, Pogačar resistiu ao ataque de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) na subida final e cruzou a linha de chegada logo atrás do vencedor da etapa, Lenny Martinez (Bahrain Victorious).

A vitória coroou uma semana dominante da UAE Team Emirates-XRG, que somou três vitórias de etapa e alcançou seu 45º triunfo geral na temporada, aumentando a confiança da equipe em preparação para o Tour de France. Com o feito, Pogačar tornou-se o primeiro campeão mundial em título a vencer o Dauphiné desde Bernard Hinault, em 1981.

A etapa final não trouxe grandes mudanças na classificação geral, com Pogačar e Vingegaard consolidando sua liderança enquanto outros ciclistas lutavam pelo pódio. Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) e Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) disputaram o terceiro lugar, enquanto Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) lançou o primeiro grande ataque na subida decisiva.

Tim Wellens, da equipe dos Emirados, forçou o ritmo em apoio a Pogačar, enquanto Martinez escapou da fuga e deixou Enric Mas para trás, garantindo a vitória no Col du Mont-Cenis. Mais atrás, Vingegaard atacou a 6,6 km do fim, mas Pogačar respondeu prontamente, e os dois passaram a revezar na liderança para abrir vantagem sobre os perseguidores.

Na chegada, Vingegaard cruzou em segundo lugar, enquanto Pogačar, satisfeito com a conquista geral, completou o pódio da etapa.

“Depois do Dauphiné de 2020, lembro como foi uma semana difícil. Voltar com essa forma, logo antes do Tour de France, é muito gratificante”, disse Pogačar. “É um grande impulso para a moral e a motivação da equipe. Agora é descansar um pouco, depois focar no contrarrelógio — mas sem pressa na preparação para o Tour.”

Ele acrescentou: “O fim de semana foi ainda mais duro do que parecia no papel. Sabia que seria difícil voltar à disputa após o contrarrelógio, mas estou muito feliz por ter conseguido.”