Judoca dos Emirados ganha bronze no Mundial e lidera entre países árabes

BUDAPESTE, 16 de junho de 2025 (WAM) — O atleta da seleção nacional de judô dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed Yazbek, conquistou a medalha de bronze na categoria até 81 kg no Campeonato Mundial de Judô OTP Bank, que está sendo realizado na capital húngara, Budapeste, com a participação de representantes de 93 países.

Com esse resultado, os Emirados assumiram a liderança entre os países árabes e alcançaram a 12ª colocação no ranking geral do torneio.

Yazbek garantiu seu lugar no pódio após uma campanha impressionante em um grupo altamente competitivo que reuniu 45 judocas ranqueados internacionalmente. Ele venceu a disputa pela medalha de bronze contra o sérvio Mohamed Bekov, resultado que representa um dos maiores feitos da equipe nacional em torneios internacionais no ciclo que antecede os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

O judoca emiradense esteve perto de alcançar a final, mas foi superado nas quartas de final pelo francês Joan-Benjamin Gaba, atual campeão mundial e medalhista olímpico.

O campeonato segue nesta segunda-feira com a disputa da categoria até 90 kg. O representante dos Emirados Árabes Unidos, Suleiman Ibrahim, enfrentará o senegalês Abdoul Rahman Diaw.