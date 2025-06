TRENDS participa da Feira Internacional do Livro de Pequim 2025

ABU DHABI, 16 de junho de 2025 (WAM) – O centro de pesquisa TRENDS Research & Advisory, por meio de seu Escritório Virtual Global na China, participará da 31ª edição da Feira Internacional do Livro de Pequim, que será realizada entre os dias 18 e 22 de junho, no Centro Nacional de Convenções da China, dentro do pavilhão oficial dos Emirados Árabes Unidos.

A participação reflete a missão global do TRENDS de promover a pesquisa científica, incentivar o diálogo intercultural e reforçar o intercâmbio intelectual internacional. Também reafirma o compromisso da instituição com a promoção da cultura de paz, tolerância e convivência, por meio da divulgação de pesquisas baseadas em conhecimento e com propósito.

Nesta edição da feira, o TRENDS apresenta mais de 400 publicações científicas e de pesquisa, cobrindo diversas áreas do conhecimento. As obras analisam temas estratégicos como prospecção de futuro, transformações geopolíticas, economia do conhecimento, inteligência artificial, tecnologias avançadas e desafios ambientais e de sustentabilidade, além de estudos aprofundados em relações internacionais e ciências humanas.

Com foco na objetividade, confiabilidade e rigor acadêmico, essas publicações se consolidam como referências valiosas para pesquisadores, acadêmicos e formuladores de políticas públicas.

O diretor executivo do TRENDS, Dr. Mohammed Abdullah Al-Ali, destacou que a participação na feira inclui uma programação rica de atividades intelectuais, como painéis científicos e debates com especialistas, reunindo pensadores e acadêmicos para trocar visões sobre os desafios globais e fomentar colaborações baseadas em conhecimento.

Segundo ele, o evento oferece ao público a oportunidade de conhecer de perto as publicações mais recentes do centro e de abrir caminhos para pesquisas colaborativas e parcerias sustentáveis com centros de estudos, universidades e instituições de formação chinesas.

Al-Ali afirmou ainda que a participação do TRENDS está alinhada à visão estratégica da instituição, que busca atuar como ponte entre Oriente e Ocidente na comunicação científica e intelectual. Ele acrescentou que a feira representa um marco importante para fortalecer o intercâmbio cultural e acadêmico entre Emirados Árabes Unidos e China, com o conhecimento como ferramenta essencial para a compreensão mútua e a cooperação global.

A diretora de Exposições e Distribuição do TRENDS, Rawda Al-Marzouqi, informou que o centro leva à feira mais de 400 publicações diversificadas. Por meio de seu trabalho editorial e engajamento cultural global, o TRENDS busca oferecer perspectivas inovadoras sobre os grandes temas contemporâneos e consolidar-se como instituição de pesquisa voltada ao futuro e referência em pensamento estratégico.

Ela reforçou que a atuação do TRENDS está em sintonia com a missão mais ampla dos Emirados Árabes Unidos de promover o diálogo científico, a cooperação cultural e o intercâmbio internacional de conhecimento. O pavilhão dos Emirados na feira representa uma plataforma vital para divulgar a produção científica de ponta e fomentar o entendimento entre instituições de pesquisa globais.

Reconhecida como um dos eventos culturais mais prestigiados do mundo, a Feira Internacional do Livro de Pequim atrai anualmente milhares de editoras, autores, intelectuais e visitantes, consolidando-se como um fórum ideal para o avanço da cooperação internacional em pesquisa, produção de conhecimento e inovação acadêmica.