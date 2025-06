Festival de Abu Dhabi abre inscrições para a 1ª Competição Internacional de Composição

ABU DHABI, 16 de junho de 2025 (WAM) — Estão abertas as inscrições para a primeira edição da Competição Internacional de Composição de Abu Dhabi, iniciativa do Festival de Abu Dhabi organizada pela Fundação de Música e Artes de Abu Dhabi (ADMAF, na sigla em inglês).

A nova plataforma global — criada para amplificar vozes emergentes na música contemporânea — tem como objetivo incentivar talentos criativos, impulsionar jovens compositores e promover a inovação que moldará o futuro da música no cenário internacional.

A competição é aberta a compositores iniciantes e estabelecidos de até 50 anos de qualquer parte do mundo. As inscrições estão disponíveis até 15 de setembro de 2025.

Os finalistas serão anunciados em 15 de dezembro de 2025. O vencedor do primeiro lugar receberá 130 mil dirhams (cerca de US$ 35 mil), além da oportunidade de realizar uma gravação profissional e de estrear mundialmente sua obra com orquestras parceiras de renome internacional durante a 23ª edição do Festival de Abu Dhabi, em abril de 2026.

O segundo colocado receberá 50 mil dirhams (aproximadamente US$ 13 mil), uma apresentação pública, reconhecimento internacional e mentoria. O terceiro lugar será premiado com 25 mil dirhams (quase US$ 7 mil) e também terá acesso a mentoria.

A Competição Internacional de Composição de Abu Dhabi aceita inscrições de todo o mundo. Os candidatos devem enviar, de forma anônima, obras originais, inéditas e nunca executadas. Os prêmios serão distribuídos em duas categorias: composições orquestrais de até 10 minutos e obras solo para piano de até 5 minutos — instrumento destaque da edição inaugural.

As obras serão avaliadas por um júri de compositores e maestros internacionais de prestígio, com base em sete critérios: originalidade, criatividade, capacidade de expressar elegância e profundidade intelectual. Serão considerados ainda o domínio técnico, a qualidade composicional, o impacto emocional e a integração de instrumentos, melodias ou ritmos tradicionais de diferentes heranças e estilos musicais.

As composições vencedoras serão gravadas profissionalmente como parte da iniciativa Plataforma de Compositores do Festival de Abu Dhabi. Criada há mais de 15 anos, a plataforma apoia compositores de várias partes do mundo na apresentação de suas obras em Abu Dhabi e em palcos internacionais. Até o momento, já foram produzidas 36 composições originais e 80 coproduções, com gravações de alta qualidade que preservam tanto a música tradicional quanto a contemporânea.