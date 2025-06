Sharjah discute estratégias para gestão da dívida pública em fórum internacional em Istambul

SHARJAH, 17 de junho de 2025 (WAM) — A cidade de Istambul, na Turquia, sediará o primeiro Fórum de Finanças Públicas do Prêmio Sharjah de Finanças Públicas, com o tema “Gestão da dívida pública em um mundo em transformação: estratégias sustentáveis para enfrentar os desafios econômicos globais”.

O evento será realizado no Radisson Blu Hotel Şişli, em Istambul, em colaboração com a Organização Árabe para o Desenvolvimento Administrativo (ARADO), vinculada à Liga dos Estados Árabes. O fórum contará com a participação de alto nível de diretores de instituições financeiras, autoridades políticas e especialistas estrangeiros, além de representantes de grupos regionais e internacionais de governança financeira.

O encontro configura-se como uma plataforma intelectual pioneira voltada para uma das questões mais urgentes enfrentadas pelas economias contemporâneas: como administrar a dívida pública diante de pressões financeiras crescentes e oscilações na economia global.

As mesas-redondas e estudos de caso do fórum visam apresentar novas abordagens estratégicas e soluções viáveis para a gestão da dívida pública. Também serão destacados temas como a integração de políticas fiscais, a equidade na alocação de recursos e o equilíbrio entre crescimento econômico e sustentabilidade.

Nesse contexto, o prêmio reflete uma firme convicção na importância de reforçar a cooperação internacional e de se conectar com experiências globais de destaque. A escolha da Turquia foi justificada por seu status como modelo econômico proeminente e laboratório de gestão de dívida pública e recursos.

O fórum representa uma oportunidade única para fortalecer a colaboração entre governos e instituições financeiras por meio da troca de melhores práticas e da formação de parcerias baseadas no conhecimento, contribuindo para o aprimoramento das políticas e procedimentos de finanças públicas em consonância com as rápidas transformações do cenário financeiro e econômico global.