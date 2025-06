Alef lança Hamsa 3, fase final residencial do Al Mamsha Raseel

SHARJAH, 17 de junho de 2025 (WAM) — A Alef, principal incorporadora imobiliária do emirado de Sharjah, anunciou o lançamento do Hamsa 3, fase final residencial do projeto Al Mamsha Raseel, parte de seu complexo de uso misto mais emblemático.

O Hamsa 3 integra o master plan do Al Mamsha Raseel, que abrange mais de 48 mil metros quadrados, dos quais mais de 65% são dedicados a áreas verdes abertas. A iniciativa reforça o compromisso da Alef com um estilo de vida urbano sustentável e está alinhada com a Visão Emirados 2031, a Agenda Verde 2030 e a meta de emissões líquidas zero até 2050.

Segundo a empresa, o Hamsa 3 representa a evolução natural da oferta residencial da incorporadora, proporcionando um estilo de vida urbano sofisticado, com acesso privilegiado a serviços de educação, saúde e comércio.

O lançamento reafirma o compromisso da Alef em entregar empreendimentos de alto padrão que superem as expectativas dos exigentes moradores e investidores de Sharjah.

O Hamsa 3 conta com 131 apartamentos contemporâneos, oferecendo aos futuros proprietários opções de unidades com um, dois ou três quartos.

O projeto prioriza o conforto e a conveniência dos residentes por meio de uma infraestrutura planejada, que inclui passarelas cobertas para proteção solar, espelhos d’água que promovem uma atmosfera tranquila, sistemas de segurança de última geração e iluminação com eficiência energética em toda a comunidade.