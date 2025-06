Ministro do Exterior dos Emirados discute investimentos com presidente do grupo norte-americano Blackstone

NOVA YORK, 17 de junho de 2025 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, reuniu-se com Stephen Schwarzman, presidente, diretor-executivo e cofundador do Blackstone, um dos principais grupos de investimento do mundo.

Durante o encontro, foram debatidas as relações estratégicas entre os Emirados Árabes Unidos e os Estados Unidos, com destaque para os avanços contínuos em áreas como economia, investimentos, finanças e inteligência artificial.

A reunião também abordou oportunidades para reforçar a cooperação e as parcerias entre instituições financeiras e de investimento dos Emirados Árabes Unidos e o grupo Blackstone, em apoio aos esforços de ambos os países para alcançar uma prosperidade econômica sustentável.

Saeed Mubarak Al Hajeri, secretário-assistente para Assuntos Econômicos e Comerciais, também participou da reunião.