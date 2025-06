Países iniciam retirada de cidadãos de Irã e Israel em meio à escalada do conflito

ABU DHABI, 17 de junho de 2025 (WAM) — Diversos países anunciaram a evacuação de seus cidadãos tanto de Israel quanto do Irã, em meio à intensificação do conflito entre os dois países, marcado por ataques mútuos com mísseis e aumento no número de vítimas civis.

Nesse contexto, Henryka Mościcka-Dendys, subsecretária de Estado do Ministério das Relações Exteriores da Polônia, anunciou o lançamento de um plano para evacuar cidadãos poloneses de Israel.

A Eslováquia também iniciou a retirada aérea de seus cidadãos e de outros nacionais da União Europeia a partir de Israel, utilizando rotas via Jordânia e Chipre. O Ministério das Relações Exteriores e Europeias em Bratislava informou ontem que o primeiro voo para a capital eslovaca transportou 73 pessoas, incluindo 30 cidadãos eslovacos e 43 de outros países da UE. Novos voos estão programados para terça-feira (17/06) e quarta (18).

A Rússia evacuou 86 cidadãos do Irã para o Azerbaijão no sábado, e mais 238 foram retirados no domingo, incluindo familiares de diplomatas.

A China aconselhou seus cidadãos a deixarem Israel. A Embaixada chinesa em Tel Aviv instou, nesta segunda-feira (16/06), os cidadãos chineses a saírem do país o mais rápido possível pelas fronteiras terrestres, recomendando a travessia para a Jordânia.

O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul também pediu, nesta segunda-feira, que seus cidadãos deixem imediatamente o Irã, após a ampliação do alerta de viagem para todas as regiões do país.