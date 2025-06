Emirados Árabes Unidos destacam protagonismo no Compromisso Global pelo Resfriamento antes da COP30

BONN, Alemanha, 17 de junho de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos participaram da primeira Reunião de Pontos Focais dos Signatários do Compromisso Global pelo Resfriamento, realizada em Bonn, na Alemanha.

Durante o encontro, os Emirados Árabes Unidos destacaram seus esforços no setor de resfriamento e a integração dessas iniciativas aos planos nacionais de eficiência energética, além de apresentarem os avanços mais recentes do Compromisso Global pelo Resfriamento, que o país copreside em parceria com o Brasil, em preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP30).

Esse compromisso foi lançado durante a COP28, presidida pelos Emirados Árabes Unidos, em parceria com a Coalizão pelo Resfriamento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), com o objetivo de transformar promessas globais em ações práticas.

Em menos de 18 meses, o compromisso apresentou uma expansão notável, com a adesão de 72 países e mais de 80 parceiros, refletindo a capacidade da comunidade internacional de agir com rapidez ao considerar o resfriamento como uma das principais linhas de defesa contra as mudanças climáticas.