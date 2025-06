ABU DHABI, 17 de junho de 2025 (WAM) — A Guarda Costeira da Guarda Nacional executou nesta terça-feira (17) uma missão de evacuação envolvendo 24 tripulantes do petroleiro Adalynn, após uma colisão entre dois navios no Mar de Omã.

A tripulação foi retirada do local do incidente — a 24 milhas náuticas da costa do país — e levada até o Porto de Khor Fakkan em embarcações de busca e resgate.