Países do CCG lideram destinos de exportação dos membros da Câmara de Comércio de Dubai, com valor de AED 40,5 bilhões no 1º trimestre

DUBAI, 17 de junho de 2025 (WAM) — A Câmara de Comércio de Dubai, uma das três câmaras que operam sob o guarda-chuva da Dubai Chambers, revelou que os mercados do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) continuaram sendo o principal destino das exportações e reexportações de seus membros durante o primeiro trimestre de 2025.

Os países do CCG representaram 47,2% do valor total das exportações dos membros, com um montante combinado de AED 40,5 bilhões, sublinhando a importância contínua da região nas atividades comerciais da entidade.

Os mercados do Oriente Médio fora do CCG ficaram com a segunda maior fatia das exportações e reexportações, com valor combinado de AED 25 bilhões, o que representa 29,1% do total. Os mercados africanos ocuparam a terceira posição, com 10,6% das exportações e reexportações dos membros, somando AED 9,1 bilhões.

A região Ásia-Pacífico apareceu em quarto lugar, contribuindo com 9,4% do total, equivalente a aproximadamente AED 8 bilhões. Os mercados europeus ficaram na quinta posição, com 2,8% do total, somando AED 2,4 bilhões.

Na sequência, os mercados da América do Norte ficaram em sexto lugar, com 0,5% das exportações, avaliadas em torno de AED 460 milhões. Os mercados da América Latina apareceram em sétimo lugar, respondendo por 0,4% das exportações e reexportações no primeiro trimestre de 2025, com um valor de AED 315 milhões.

O valor total das exportações e reexportações dos membros da Câmara de Comércio de Dubai teve um crescimento anual de 16,8%, atingindo AED 85,9 bilhões nos três primeiros meses de 2025.