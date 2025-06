Ministério do Investimento acompanha assinatura de acordo para criação de fábrica de infraestrutura de veículos elétricos

ABU DHABI, 17 de junho de 2025 (WAM) – O Ministério do Investimento sediou a assinatura de um acordo histórico de joint venture para estabelecer a Tellus Power MENA, uma nova fabricante de infraestrutura para veículos elétricos (VEs) com sede nos Emirados Árabes Unidos e parceira tecnológica no setor.

O ministério desempenhou papel fundamental na viabilização desse investimento de base, reiterando seu compromisso em atrair investimentos voltados para o futuro, além de apoiar e promover o crescimento de empresas familiares no mercado nacional, fortalecendo a posição do país como centro regional de manufatura avançada e tecnologias sustentáveis — dois setores prioritários da Estratégia Nacional de Investimentos.

O Ministério do Investimento esteve envolvido desde a origem até a conclusão do negócio. Suas funções incluíram a apresentação entre parceiros comerciais, a condução de diligências devidas (due diligence) e o suporte ativo às negociações da joint venture.

Além disso, o ministério forneceu orientação estratégica de investimento e atuou como elo entre as partes envolvidas e as entidades governamentais e zonas francas relevantes, assegurando uma implantação eficiente.

O acordo foi assinado na sede do ministério por Mike Calise, diretor-executivo da Tellus Power Globe Holding Limited (Tellus Power), e Marius Ciavola, diretor-executivo da Sing Family Enterprise Middle East.

Estiveram presentes na cerimônia Hessa Al Ghurair, secretária-assistente interina do Ministério do Investimento; Hamdan Zakaria Doleh, presidente do China Innovation Centre nos Emirados; Yansong Li, cofundador da Tellus Power; e Mohammad BinHendi, diretor- executivo do grupo BinHendi Holding.

A nova empresa reúne a BinHendi Holding, um grupo de investimentos emiradense com foco em capacitações nacionais nos setores de energia para mobilidade e inovação industrial; o grupo Sing Family Enterprise, escritório de gestão de fortunas e conglomerado empresarial com sede na China; e a Tellus Power, fabricante de infraestrutura para veículos elétricos com sede na Califórnia e atuação nos Estados Unidos, Europa, Índia, China, América do Sul e países do Golfo.

A joint venture permitirá a expansão da manufatura local de soluções avançadas de carregamento para veículos elétricos nos Emirados Árabes Unidos, atendendo à demanda regional e acelerando a adoção de tecnologias de carregamento bidirecional com integração à rede elétrica (vehicle-to-grid) em toda a região do Golfo.

Mohammad Abdulrahman Alhawi, do Ministério do Investimento, afirmou: “Este acordo evidencia o compromisso contínuo do ministério em atuar como parceiro estratégico de investidores internacionais, investidores locais e empresas familiares. Alinha-se diretamente à nossa missão de fortalecer a posição dos Emirados na atração de investimentos voltados para o futuro e alinhados às prioridades nacionais. Ao apoiar parcerias como esta, o ministério impulsiona investimentos de alto valor em setores estratégicos, promovendo inovação e prosperidade econômica sustentável.”

Mike Calise, da Tellus Power, declarou: “É uma honra participar desta aliança estratégica, que representa um marco importante na expansão da atuação global da Tellus Power. Os Emirados estão se consolidando como um centro de tecnologia limpa e mobilidade inteligente, e acreditamos que esta joint venture, com o apoio do Ministério do Investimento, nos posiciona para atender à crescente demanda na região do Golfo.”

Marius Ciavola, da Sing Family Enterprise Middle East, disse: “Com esta colaboração, queremos transformar os Emirados Árabes Unidos em um centro de excelência em carregamento de veículos elétricos — não apenas produzindo os carregadores mais avançados no país, mas também exportando-os para o mundo. Agradecemos ao Ministério do Investimento pela liderança e apoio contínuos. Estamos entusiasmados em trabalhar lado a lado com a Tellus e todos os nossos parceiros para concretizar essa visão.”

Mohammad BinHendi, do grupo BinHendi Holding, comentou que a iniciativa reflete o compromisso da empresa com o investimento em transformação industrial de longo prazo. “Ao promover a manufatura avançada nos Emirados e na região, estamos lançando as bases para uma inovação escalável no futuro da energia e da mobilidade”, completou.

O acordo está alinhado com os objetivos da Estratégia Nacional de Investimentos, que busca impulsionar o investimento estrangeiro direto em setores prioritários, como energia renovável e manufatura avançada. Também atende às metas da Política Nacional para Veículos Elétricos dos Emirados Árabes Unidos, que prevê uma taxa de adoção de 50% até 2050.