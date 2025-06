Confronto entre Israel e Irã entra no quinto dia com novos bombardeios

ABU DHABI, 17 de junho de 2025 (WAM) – A Guarda Revolucionária iraniana anunciou uma nova onda de mísseis contra bases aéreas em Israel, de onde partiriam aviões militares utilizados em ataques ao Irã.

Por sua vez, um porta-voz do Exército israelense afirmou que as forças armadas do país realizaram operações precisas e previamente planejadas contra plataformas de lançamento de mísseis iranianas, atingindo 12 locais dentro do território iraniano.

A emissora estatal iraniana transmitiu comunicado da Guarda Revolucionária no qual se afirma que o Irã lançou um ataque massivo com mísseis contra bases da força aérea israelense, responsáveis pelo envio de caças ao espaço aéreo iraniano.

Paralelamente, o porta-voz militar israelense Effie Defrin informou que caças israelenses bombardearam três instalações estratégicas que armazenavam, em áreas subterrâneas, materiais destinados a ataques contra Israel.