Conferência internacional sobre deficiência será realizada em 1º de outubro

SHARJAH, 18 de junho de 2025 (WAM) – Sob o patrocínio do xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, a Conferência Científica Internacional sobre Pessoas com Deficiência e Educação Física Adaptada terá início em 1º de outubro.

O Clube de Khorfakkan para Pessoas com Deficiência expressou sincera gratidão ao governante de Sharjah por seu apoio contínuo às pessoas com deficiência e por seu compromisso em promover uma sociedade inclusiva, baseada no conhecimento científico e na compreensão aprofundada das questões relacionadas à deficiência.

Abdullah Saleh Al Naqbi, presidente do Clube de Khorfakkan para Pessoas com Deficiência, manifestou orgulho e apreço pelo apoio permanente do governante de Sharjah para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência.

Al Naqbi destacou que a conferência representa um marco importante na valorização científica das questões relacionadas à deficiência, refletindo o compromisso duradouro do governante em colocar essa parcela da população no centro dos esforços de desenvolvimento humano no emirado.

A autoridade acrescentou ainda que a iniciativa parte da convicção de que o verdadeiro empoderamento começa pelo conhecimento. Segundo ele, os clubes especializados devem ir além das conquistas esportivas, produzindo pesquisas, fomentando parcerias e lançando iniciativas de alto impacto que promovam o bem-estar das pessoas com deficiência.

Louai Saeed Allay, vice-presidente do clube e presidente do Comitê Executivo da Conferência, afirmou que o patrocínio do governante de Sharjah é fruto de anos de experiência institucional acumulada. Garantiu que a edição deste ano se baseia em sucessos anteriores, com avanços tanto no planejamento organizacional quanto no conteúdo científico. O objetivo é consolidar a conferência como uma plataforma prática e influente, capaz de gerar recomendações concretas e orientações para políticas públicas na área da deficiência, em consonância com a visão pioneira de Sharjah.

A conferência contará com a participação de pesquisadores e especialistas renomados, com o intuito de propor recomendações viáveis para o avanço de programas voltados às pessoas com deficiência, tanto em nível local quanto regional.