Polícia de Sharjah conduz mais de 1,3 milhão de atendimentos e alcança índice de satisfação de 97,8%

SHARJAH, 18 de junho de 2025 (WAM) – A Polícia de Sharjah alcançou, em 2024, um índice de 97,8% de satisfação dos usuários em relação aos seus serviços de trânsito, segurança pública e atendimento à comunidade. O resultado reflete os esforços contínuos da corporação para desenvolver seu sistema de trabalho, oferecer serviços de alta qualidade que atendam às expectativas do público e contribuir para a melhoria da qualidade de vida e da felicidade sustentada na sociedade.

O coronel Dr. Sameh Khamis Al Hilyan, diretor do Departamento de Estratégia e Excelência Institucional, afirmou: “Estamos orgulhosos das conquistas alcançadas em 2024. As estatísticas mostram um aumento de 12,69% no uso dos canais digitais em comparação com 2023, atingindo 84,37%. Esse avanço reflete o sucesso da digitalização total dos serviços, com a oferta de um sistema de segurança inteligente e integrado, disponível 24 horas por dia. O sistema foi projetado para ser acessível e fácil de usar, eliminando a necessidade de deslocamento até os centros de atendimento, o que contribui para maior eficiência e uma experiência de usuário excepcional.”

Al Hilyan explicou que o número total de atendimentos realizados chegou a 1.339.906. Os Centros de Felicidade do Cliente registraram um tempo médio de atendimento de 59 segundos e um tempo médio de espera inferior a 33 segundos—indicadores de eficiência da equipe e capacidade de resposta rápida dentro de um modelo de serviço ágil e eficaz.

O coronel acrescentou que esses resultados destacam o sucesso da Polícia de Sharjah no aprimoramento dos serviços governamentais, na satisfação dos usuários e na melhoria do desempenho institucional. Ele observou que esse progresso é fruto do trabalho integrado em equipe e da cooperação eficaz entre os departamentos, com o apoio contínuo ao investimento em soluções digitais e tecnologias modernas. O objetivo, segundo ele, é oferecer uma experiência de atendimento avançada que atenda às necessidades do público com alta eficiência e capacidade de resposta.