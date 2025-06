Colisão entre navios na costa dos Emirados foi causada por erro de navegação, diz ministério

ABU DHABI, 18 de junho de 2025 (WAM) — O Ministério de Energia e Infraestrutura dos Emirados Árabes Unidos informou que dados preliminares indicam que a colisão acidental entre dois navios no mar de Omã, a cerca de 24 milhas náuticas da costa do país, foi provocada por um erro de julgamento de navegação por parte de uma das embarcações.

Segundo comunicado do ministério, o incidente ocorreu às 1h30 da madrugada de terça-feira (17/6), quando as autoridades competentes receberam um alerta sobre a colisão entre os dois navios: um petroleiro chamado ADALYNN, com bandeira de Antígua e Barbuda, e um cargueiro chamado Front Eagle, com bandeira da República da Libéria.

A pasta acrescentou que o incidente causou danos superficiais leves ao casco externo das embarcações, um pequeno vazamento de óleo e um incêndio no tanque de combustível de um dos navios. As autoridades atuaram rapidamente e conseguiram conter o fogo. Não houve registro de feridos entre as tripulações.

O ministério confirmou que uma investigação técnica está em andamento, em coordenação com órgãos internacionais competentes, com base nos princípios de transparência e em conformidade com os mais altos padrões marítimos globais. Elogiou também a pronta resposta e a elevada eficiência das equipes de resgate no gerenciamento da situação. Foi realizada uma operação de evacuação segura da tripulação do petroleiro ADALYNN, composta por 24 pessoas, que foram transportadas com segurança até o porto de Khor Fakkan por embarcações da Guarda Costeira da Guarda Nacional e outras autoridades marítimas competentes.

A pasta reafirmou que continua monitorando e avaliando a situação para garantir a segurança da navegação e a proteção do meio ambiente marinho, destacando a coordenação institucional e o estado constante de prontidão para lidar com emergências com profissionalismo e eficácia.