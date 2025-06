Fórum Islâmico de Sharjah lança 25ª edição de sessões acadêmicas em 21 de junho

(SHARJAH, 18 de junho de 2025 (WAM) – Sob o patrocínio do xeique dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governador de Sharjah, o Fórum Islâmico de Sharjah (SIF, na sigla em inglês) anunciou o lançamento da 25ª edição de suas sessões acadêmicas anuais, que neste ano terão como tema “E Allah te ensina”. Os encontros ocorrerão na Mesquita Al-Maghfirah, de 21 de junho a 3 de julho de 2025, com a participação de um grupo seleto de estudiosos.

Durante uma entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (17/06), o Fórum apresentou os detalhes do programa e das diversas lições que serão ministradas. As sessões fazem parte dos esforços contínuos da instituição para difundir o conhecimento islâmico autêntico e promover a conscientização religiosa e cultural na sociedade.

Majid Bushalibi, secretário-geral do Fórum, descreveu o evento como uma tradição consolidada no emirado, que sustenta uma abordagem moderada e oferece um ambiente seguro e autêntico de aprendizado. Ele informou que todos os preparativos já foram concluídos, incluindo a seleção dos temas das palestras, a coordenação com os estudiosos convidados e a publicação de um livro especial com os textos dos cursos.

Mohammed Nour Al-Din Al-Anis, chefe do Comitê Científico, destacou o significado profundo do tema escolhido para esta edição, que reúne fé, conhecimento e orientação divina. Segundo ele, os textos, tópicos e professores selecionados refletem essa integração e visam proporcionar uma base sólida para os estudantes.

O Comitê de Mídia e Tecnologia anunciou uma série de iniciativas para ampliar a participação do público. Saif Yousif Ali, chefe do comitê, confirmou o lançamento de uma campanha promocional abrangente em meios impressos e digitais, em parceria com instituições locais.

Para facilitar o acesso, o Fórum organizou transporte diário até a Mesquita Al-Maghfirah, com saídas de pontos de embarque específicos. Também foi anunciado um concurso diário com prêmios para estimular o engajamento da comunidade.

Em conclusão, as sessões anuais seguem como uma plataforma acadêmica respeitada que, há anos, contribui para a formação de um ambiente de conhecimento equilibrado em Sharjah, atraindo estudantes e estudiosos tanto dos Emirados Árabes Unidos quanto do exterior.