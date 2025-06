Emirados Árabes Unidos ampliam parceria estratégica com a Alemanha em ciência, pesquisa e tecnologias emergentes

ABU DHABI, 18 de junho de 2025 (WAM) – Uma delegação dos Emirados Árabes Unidos, liderada por Omran Sharaf, secretário-adjunto para Ciência e Tecnologia Avançada do Ministério das Relações Exteriores, concluiu uma visita à Alemanha. O objetivo da missão foi fortalecer as relações bilaterais em tecnologias críticas, emergentes e avançadas, além de expandir a cooperação estratégica em ciência, inovação e tecnologia de ponta.

A visita começou em Berlim, com a participação no GITEX Europe, seguida de reuniões de alto nível com representantes do governo alemão.

Sharaf se reuniu com Karsten Wildberger, ministro federal para Assuntos Digitais e Modernização do Estado; Silke Launert, secretária de Estado parlamentar do Ministério Federal de Pesquisa, Tecnologia e Espaço; e Gitta Connemann, secretária de Estado e comissária do governo para pequenas e médias empresas no Ministério da Economia e Energia.

A delegação também participou de uma mesa-redonda organizada pela NUMOV, uma das maiores entidades alemãs dedicadas ao fomento das relações econômicas entre a Alemanha e os países do Oriente Médio e Norte da África.

Além disso, visitou o campus de inteligência artificial Merantix e participou de uma mesa-redonda promovida pela Câmara Árabe-Alemã de Comércio e Indústria (Ghorfa).

Sharaf também compareceu à Conferência TECH25, em Heilbronn, onde foi entrevistado pelo jornal Handelsblatt e dialogou com líderes industriais e inovadores sobre o futuro das tecnologias avançadas. A delegação realizou ainda reuniões bilaterais com diversas entidades governamentais em Stuttgart.

Durante a visita, foram realizados encontros com Danyal Bayaz, ministro das Finanças, e Christoph Werner, CEO da rede de drogarias dm-drogerie markt.

A delegação dos Emirados destacou a importância das parcerias internacionais para o fomento da inovação, o fortalecimento da segurança tecnológica global e o avanço conjunto em pesquisa e desenvolvimento.

Fizeram parte da delegação Ahmed Alattar, embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Alemanha; Rashid Al Teneiji, diretor do Departamento de Assuntos Econômicos e Comerciais; e Nouf Al Hameli, assessora para Ciência e Tecnologia Avançada, além de representantes do Ministério das Relações Exteriores e do grupo EDGE.