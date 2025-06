DMCC registra aumento de 7% no número de empresas dos EUA em 12 meses

DUBAI, 18 de junho de 2025 (WAM) – O Centro de Comércio de Dubai (DMCC, na sigla em inglês), principal distrito internacional de negócios que impulsiona o fluxo do comércio global a partir de Dubai, anunciou um crescimento de 7% no número de empresas dos Estados Unidos que aderiram à sua zona franca nos últimos 12 meses.

Com isso, o DMCC passou a abrigar mais de 45% das cerca de 1.500 empresas americanas com operações nos Emirados Árabes Unidos, consolidando-se como o principal polo de negócios em Dubai para companhias dos EUA que buscam acesso aos mercados de crescimento mais acelerado do mundo.

O avanço das empresas norte-americanas reflete a tendência mais ampla de intensificação das trocas comerciais após a visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos Emirados Árabes Unidos em maio. Durante a visita, foram assinados acordos estratégicos no valor de US$ 200 bilhões nos setores de inteligência artificial, energia, defesa e aviação.

Esses acordos marcaram um novo capítulo na cooperação econômica entre os dois países, ampliando as oportunidades comerciais para empresas americanas na região.

Aproveitando esse impulso, o DMCC concluiu recentemente sua série de eventos "Made For Trade Live" nas cidades de Nova York, Brooklyn e Miami. Os três encontros reuniram cerca de 150 líderes empresariais de setores-chave como tecnologia, serviços financeiros, commodities e manufatura avançada. A iniciativa integra os esforços da entidade para atrair uma nova onda de empresas e investimentos dos Estados Unidos para Dubai.

Ahmed Bin Sulayem, presidente executivo e diretor-geral do DMCC, afirmou: “A recente visita do presidente Trump aos Emirados – parte da primeira viagem internacional oficial de seu segundo mandato – inaugura um novo capítulo na colaboração econômica entre os Emirados Árabes Unidos e os Estados Unidos. Com o comércio bilateral alcançando US$ 34,4 bilhões em 2024, há forte dinamismo comercial e grande interesse das empresas americanas em se estabelecer em Dubai e alcançar mercados globais.”

O histórico do DMCC como distrito internacional de negócios continua a impulsionar seu apelo. Atualmente, quase 26 mil empresas operam em sua zona franca – incluindo mais de 700 dos Estados Unidos.