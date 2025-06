Câmara Internacional de Dubai inaugura escritório em Toronto para fortalecer laços com o Canadá

DUBAI, 18.jun.2025 (WAM) – A Dubai International Chamber, uma das três entidades que integram a estrutura da Dubai Chambers, inaugurou oficialmente um novo escritório de representação em Toronto, no Canadá. A iniciativa estratégica reforça o compromisso da câmara em ampliar os laços econômicos e fomentar o comércio bilateral e os investimentos entre Dubai e o Canadá.

A cerimônia de inauguração, realizada com o tradicional corte de fita, contou com a presença de Maninder Sidhu, ministro do Comércio Internacional do Canadá, do engenheiro Sultan bin Saeed Al Mansoori, presidente da Dubai Chambers, de Abdulrahman Al Neyadi, embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Canadá, além de representantes do setor empresarial canadense.

Este é o primeiro escritório da câmara na América do Norte e fortalece ainda mais sua rede internacional, no âmbito da iniciativa Dubai Global, que prevê a criação de 50 representações no exterior até 2030.

“O lançamento do novo escritório em Toronto marca um avanço importante na consolidação das relações econômicas entre Dubai e o Canadá”, afirmou Al Mansoori. “A nova unidade será uma plataforma estratégica para conectar empresas, facilitar o fluxo de investimentos e abrir novos canais de comércio bilateral. Estamos comprometidos em apoiar as empresas canadenses que desejam aproveitar as vantagens competitivas de Dubai como ponto de acesso ao crescimento global.”

A inauguração ocorre em meio ao fortalecimento das relações comerciais entre os dois mercados. Em 2024, o valor do comércio bilateral não petrolífero ultrapassou AED 10,2 bilhões. No mesmo ano, 4.112 empresas canadenses estavam registradas como membros ativos da Dubai Chamber of Commerce — um crescimento anual de 29%. Esse ritmo foi mantido em 2025, com 289 novas empresas do Canadá ingressando apenas no primeiro trimestre.

O novo escritório funcionará como um ponto de apoio fundamental para empresas tanto dos Emirados quanto do Canadá. A equipe da câmara atuará diretamente com a comunidade empresarial canadense, promovendo parcerias estratégicas com atores-chave dos setores público e privado, e divulgando as vantagens competitivas de Dubai como destino de negócios global.

Além de fornecer inteligência de mercado e suporte prático para empresas canadenses que desejam se estabelecer em Dubai, a unidade também oferecerá apoio a companhias de Dubai interessadas em entrar no mercado canadense, por meio da identificação de oportunidades comerciais e de investimento, além da conexão com parceiros locais confiáveis.