KUWAIT, 18 de junho de 2025 (WAM) — O preço do petróleo bruto do Kuwait subiu 67 centavos nesta terça-feira (17/06), alcançando US$ 74,24 por barril, ante os US$ 73,57 registrados no dia anterior, informou a Corporação Petrolífera do Kuwait.

Segundo a Agência de Notícias do Kuwait, o barril do Brent subiu US$ 3,22, fechando em US$ 76,45, enquanto o barril do West Texas Intermediate avançou US$ 3,07, chegando a US$ 74,84.