Prêmio de Estudos Linguísticos de Sharjah prorroga prazo de inscrição

SHARJAH, 19.jun.2025 (WAM) – A Academia da Língua Árabe de Sharjah anunciou a prorrogação do prazo de inscrição para a 8ª edição do Prêmio de Sharjah para Estudos Linguísticos e Lexicais.

Pesquisadores interessados agora têm até o dia 31 de julho para enviar suas candidaturas. A decisão foi motivada pelo aumento no número de interessados de diversas partes do mundo que desejam concorrer a um dos prêmios internacionais mais relevantes na área de estudos da língua árabe.

Com valor total de US$ 100 mil, o prêmio tem como objetivo incentivar a pesquisa acadêmica nos campos da linguística e da lexicografia. A premiação é dividida igualmente entre duas categorias principais: estudos linguísticos e estudos lexicais. Os vencedores do primeiro lugar em cada categoria recebem US$ 30 mil, enquanto os segundos colocados ganham US$ 20 mil.

Esta edição destaca duas áreas especializadas: “Estudos linguísticos textuais”, voltados para a análise de textos nos níveis fonético, morfológico, sintático e lexical a partir de métodos linguísticos modernos; e “Dicionários de terminologia das ciências da língua árabe”, que se dedicam ao registro de termos em áreas como gramática, morfologia, retórica, métrica, linguística, fonética e filologia.

A prorrogação representa uma oportunidade adicional para que especialistas em ciências da linguagem árabe participem de uma plataforma de prestígio que valoriza a produção acadêmica e contribui para a projeção internacional da língua árabe.