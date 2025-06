Chanceler dos Emirados e secretário de Economia do México firmam acordos para ampliar parceria bilateral

CIDADE DO MÉXICO, 19 de junho de 2025 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, reuniu-se com Marcelo Ebrard, secretário de Economia do México, durante visita oficial à Cidade do México.

Durante o encontro, foram debatidas as relações bilaterais e formas de ampliar a cooperação nos setores econômico e de investimentos. Também foram exploradas oportunidades de colaboração em áreas estratégicas como energia, tecnologia avançada e segurança alimentar.

O xeique Abdullah destacou a solidez das relações entre os Emirados Árabes Unidos e o México e reiterou o interesse do país em estabelecer uma parceria econômica robusta que atenda aos interesses mútuos e contribua para o desenvolvimento abrangente e a prosperidade econômica sustentável de ambas as nações.

Como parte da visita, foi assinado um memorando de entendimento entre o Ministério do Investimento dos Emirados Árabes Unidos e a Secretaria de Economia do México sobre cooperação em investimentos. O documento foi assinado por Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro do Comércio Exterior dos Emirados, e por Marcelo Ebrard, secretário de Economia do México.

Outro memorando de entendimento foi firmado entre a Federação das Câmaras de Comércio e Indústria dos Emirados Árabes Unidos e o Conselho Empresarial Mexicano de Comércio Exterior, Investimento e Tecnologia, com o objetivo de estabelecer o Conselho Empresarial Emirado-Mexicano Conjunto.

Esse segundo documento foi assinado por Saeed Mubarak Al Hajeri, secretário-assistente de Relações Econômicas e Comerciais do Ministério das Relações Exteriores dos Emirados, e por Sergio Contreras, presidente executivo do Conselho Empresarial Mexicano de Comércio Exterior, Investimento e Tecnologia.

Também foram assinados os termos de referência para a negociação de um Acordo Abrangente de Parceria Econômica entre os Emirados Árabes Unidos e o México, documento firmado por Al Zeyoudi e pelo secretário mexicano de Economia.

Participaram também do encontro Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional, e Salem Rashed Alowais, embaixador dos Emirados no México.