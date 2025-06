Artes populares dos Emirados encantam público na Feira Internacional do Livro de Pequim

PEQUIM, 19 de junho de 2025 (WAM) – O pavilhão da Casa dos Emirados Árabes Unidos tem atraído grande atenção dos visitantes na Feira Internacional do Livro de Pequim, ao apresentar o patrimônio cultural emiradense por meio de exposições culturais e tradicionais.

Como parte das atividades paralelas da feira, o grupo Al Ayala realizou apresentações ao vivo que destacaram a autenticidade das artes populares dos Emirados e os costumes árabes tradicionais, promovendo um ambiente de harmonia cultural.

As apresentações têm como objetivo despertar maior interesse pela literatura, cultura e herança dos Emirados Árabes Unidos, reforçando o papel do pavilhão emiradense no evento.

O espaço também reúne uma coleção diversificada de publicações que contribuem para o fortalecimento da cooperação com o setor editorial chinês e abrem caminhos para novas parcerias nos setores culturais e criativos do país asiático.

A iniciativa ressalta o papel da troca intelectual e literária, juntamente com as artes populares, como ponte para o diálogo intercultural e a promoção da compreensão mútua.

A 31ª edição da Feira Internacional do Livro de Pequim, inaugurada ontem no Centro Nacional de Convenções da China, segue até o dia 22 de junho.