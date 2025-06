Ministra da Cooperação Internacional lidera delegação dos Emirados à Irlanda para celebrar 50 anos de relações bilaterais

DUBLIN, 19 de junho de 2025 (WAM) — Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos, liderou uma delegação de alto nível do Ministério das Relações Exteriores e de outros órgãos do governo em visita oficial a Dublin, na Irlanda, entre os dias 12 e 13 de junho.

A visita marcou os 50 anos do estabelecimento de relações diplomáticas entre os Emirados e a Irlanda e reafirmou o compromisso do país do Golfo em ampliar parcerias com o governo irlandês em setores estratégicos de interesse mútuo.

Reem Al Hashimy declarou que os Emirados valorizam sua parceria crescente com a Irlanda e veem grande potencial em aprofundar a cooperação em diversos setores. "Esta visita reflete nosso compromisso conjunto com a inovação e o crescimento econômico sustentável”, disse.

Na abertura da visita, a ministra manteve conversas com Neale Richmond, ministro de Estado para Desenvolvimento Internacional e Diáspora, com foco na intensificação da colaboração em desenvolvimento internacional e na coordenação multilateral. Reem Al Hashimy saudou o crescente alinhamento estratégico entre os dois países na promoção de prioridades globais de desenvolvimento.

A ministra também se reuniu com Helen McEntee, ministra da Educação, com quem reafirmou o compromisso mútuo de estreitar a cooperação nos campos da inovação, educação e pesquisa, destacando o dinamismo das relações entre os Emirados e a Irlanda.

Um dos momentos mais importantes da visita foi a assinatura de um memorando de entendimento para a criação do Conselho Empresarial Emirados–Irlanda, com o objetivo de promover a colaboração entre os setores privados dos dois países e expandir os laços econômicos. O memorando foi assinado por Humaid Mohamed Ben Salem, secretário-geral da Federação das Câmaras de Comércio e Indústria dos Emirados, e Jenny Melia, diretora-executiva da Enterprise Ireland, na presença do ministro irlandês do Empreendedorismo, Comércio e Emprego, Peter Burke, e de Reem Al Hashimy.

Após a assinatura, a ministra reuniu-se com Burke para discutir os objetivos transversais do Conselho, com ênfase na facilitação do comércio, no engajamento empresarial e nas perspectivas de investimento entre os dois países.

Durante a visita, Reem Al Hashimy proferiu uma palestra na University College Dublin, na qual apresentou a estratégia dos Emirados Árabes Unidos para inteligência artificial e tecnologias avançadas. A ministra destacou a importância de ecossistemas de inovação inclusivos e da cooperação internacional para impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável e orientado por tecnologias digitais.

Reem Al Hashimy encerrou a visita agradecendo ao governo irlandês pelos esforços contínuos para fortalecer os laços bilaterais e reiterou o compromisso dos Emirados com o diálogo construtivo e com parcerias de longo prazo em todas as áreas de interesse comum.