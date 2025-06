Universidade Khalifa sobe 25 posições e alcança o 177º lugar no ranking QS 2026

ABU DABI, 19 de junho de 2025 (WAM) – A Universidade Khalifa de Ciência e Tecnologia anunciou que subiu 25 posições no ranking QS World University Rankings 2026, passando a ocupar a 177ª colocação no mundo e consolidando-se entre as 200 melhores universidades globais.

Pelo oitavo ano consecutivo, a instituição manteve-se como a número um nos Emirados Árabes Unidos, reforçando seu papel de liderança nacional no ensino superior e na pesquisa científica. Na edição de 2026, a universidade obteve destaque em diversos indicadores, figurando em 11º lugar global no critério “corpo docente internacional” e liderando no país em “citações por docente” e “relação entre docentes e alunos”. Os dados refletem a capacidade da instituição de atrair talentos globais e produzir pesquisas de alto impacto.

A nova edição do QS avaliou mais de 8.467 universidades de 106 países e territórios. Entre as 12 instituições dos Emirados incluídas, a Universidade Khalifa lidera com uma taxa de empregabilidade de 94% entre os graduados.

O reitor da universidade, professor Ebrahim Al Hajri, destacou o avanço da instituição no cenário internacional: “À medida que o panorama global de ensino e pesquisa evolui, a ascensão constante da Universidade Khalifa rumo às 200 melhores do mundo reafirma nosso papel como força motriz nas áreas de ciência e tecnologia, especialmente para estudantes e pesquisadores que buscam excelência acadêmica sem sair da região.”

“Essa posição é reflexo direto do trabalho de nosso corpo docente e discente, que seguem promovendo impactos positivos no mundo. Por meio da diversidade de nossa comunidade acadêmica e das colaborações crescentes com a indústria, tanto regional quanto internacional, seguimos contribuindo para os objetivos dos Emirados na liderança da economia do conhecimento”, completou.