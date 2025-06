Príncipe herdeiro de Ajman e cônsul dos EUA discutem cooperação

AJMAN, 19 de junho de 2025 (WAM) — O xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, príncipe herdeiro de Ajman e presidente do Conselho Executivo do emirado, recebeu Robert Raines, cônsul-geral dos Estados Unidos em Dubai e nos Emirados do Norte.

O príncipe herdeiro deu boas-vindas ao diplomata norte-americano e discutiu as relações sólidas entre os dois países e povos em diversas áreas.

Durante o encontro, que contou com a presença de xeiques e altos funcionários locais, foram exploradas formas de ampliar a cooperação em vários setores, com base na amizade de longa data e na parceria estratégica entre os Emirados Árabes Unidos e os Estados Unidos, visando o progresso e a prosperidade de ambas as nações.

Raines, acompanhado por sua delegação, agradeceu a calorosa recepção e destacou o desenvolvimento contínuo observado no emirado de Ajman, além das oportunidades promissoras para o sucesso empresarial em todos os setores.