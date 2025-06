Emirados Árabes Unidos reafirmam compromisso com a cooperação internacional contra o doping

DUBAI, 19 de junho de 2025 (WAM) — O ministro dos Esportes dos Emirados Árabes Unidos, Ahmad Belhoul Al Falasi, que também é vice-presidente do Comitê Olímpico Nacional e presidente do Conselho Executivo, reuniu-se nesta quarta-feira (18/06), em Dubai, com Witold Bańka, presidente da Agência Mundial Antidoping (WADA, na sigla em inglês), e sua delegação.

O encontro ocorreu à margem da 20ª Reunião de Ministros da Ásia e Oceania sobre Antidoping e contou com a presença de Mai Al Jaber, presidente da Agência Nacional Antidoping dos Emirados (NADO); do general Mohammed Al Murr e de Ahmed Abdul Malik, membros do Comitê Olímpico Nacional; e de Rafia Al Owais, vice-presidente da NADO.

A reunião abordou diversos temas de interesse comum no contexto olímpico e esportivo, com destaque para os desafios crescentes relacionados ao combate ao doping, agravados pelos avanços científicos e estudos especializados que vêm atraindo atenção de atores de todo o ecossistema esportivo global.

O encontro também ressaltou a importância de conscientizar sobre os riscos do doping para a saúde dos atletas e para a integridade das competições, além do papel essencial desempenhado por instituições nacionais e internacionais para garantir um ambiente esportivo justo e transparente, pautado por princípios de justiça e igualdade.

Al Falasi elogiou os esforços e iniciativas da WADA em prol da promoção de um esporte limpo e seguro em escala mundial. O ministro afirmou que os Emirados Árabes Unidos avançaram significativamente nesse campo por meio da estratégia ambiciosa implementada pela NADO, que estabelece metas claras em um plano de longo prazo voltado ao combate ao doping — prática considerada uma ameaça aos valores do esporte e ao seu futuro.

Durante o encontro, também foram discutidas formas de fortalecer a cooperação entre a WADA e a Agência Nacional Antidoping dos Emirados.