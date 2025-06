Guterres: paz sustentável exige desenvolvimento sustentável

NOVA YORK, 20 de junho de 2025 (WAM) – O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou que, após décadas de avanços constantes, o mundo enfrenta uma emergência de desenvolvimento, com o motor do progresso global "engasgando".

Durante debate aberto do Conselho de Segurança sobre a manutenção da paz e da segurança internacionais, Guterres destacou que, “dez anos após a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), dois terços das metas estão atrasadas. O mundo está deixando de fornecer mais de US$ 4 trilhões por ano em recursos necessários para que os países em desenvolvimento cumpram esses compromissos até 2030”.

Guterres ressaltou que a prevenção é a melhor forma de evitar a instabilidade e os conflitos — e que não há medida preventiva mais eficaz do que o investimento em desenvolvimento.

“Quando as pessoas são privadas de oportunidades... quando os direitos humanos são violados e a impunidade persiste... quando o crime e a corrupção prosperam... quando o caos climático desloca e desestabiliza... quando o terrorismo encontra solo fértil em instituições frágeis — a paz pode rapidamente se tornar um sonho distante”, afirmou o secretário-geral.

Segundo ele, não é coincidência que nove dos dez países com os piores Índices de Desenvolvimento Humano estejam atualmente em situação de conflito. “A paz não é construída em salas de conferência. A paz é construída em salas de aula, em postos de saúde, nas comunidades. A paz nasce quando as pessoas têm esperança, oportunidades e participação no futuro.”

Guterres reiterou que investir em desenvolvimento hoje significa garantir um amanhã mais pacífico. Ele também observou que a 4ª Conferência sobre Financiamento para o Desenvolvimento, que começa na próxima semana, será um momento crucial para que o mundo corrija e fortaleça esse motor essencial do progresso.