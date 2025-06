Autoridade de Radiodifusão de Sharjah discute colaboração com delegação de mídia chinesa

SHARJAH, 20 de junho de 2025 (WAM) — A Autoridade de Radiodifusão de Sharjah (SBA, na sigla em inglês) recebeu uma delegação de alto nível do Centro Internacional de Mídia de Hainan (HIMC), vinculado à Estação de Radiodifusão de Hainan (HBS), além de representantes do Grupo de Mídia da China no Oriente Médio.

A delegação foi recepcionada por Salem Ali Al Ghaithi, diretor da SBA; Khalid Ahmed Al Zarouni, diretor do Centro de Notícias; e Aisha Obaid Al Zarif, diretora do Setor de Engenharia e Tecnologia. Entre os membros da delegação chinesa estavam Wang Lei, vice-diretor da Estação de Radiodifusão de Hainan; Zhang Yuxin, editor-chefe do escritório regional do Grupo de Mídia da China no Oriente Médio; Lin Xiu, diretora do Centro de Notícias da HBS; além de jornalistas de Hainan.

Durante a visita, a delegação foi atualizada sobre os avanços técnicos e profissionais recentes da SBA, que atualmente opera seis canais de televisão, quatro emissoras de rádio e a plataforma digital Maraya. Os visitantes conheceram os estúdios de TV e rádio, as áreas de produção e tecnologia, bem como o centro de notícias. Também receberam uma visão abrangente sobre os procedimentos operacionais e os planos de desenvolvimento da entidade, que buscam acompanhar as rápidas transformações do setor de mídia contemporâneo.

As duas partes discutiram possibilidades de futuras parcerias e compartilharam ideias para coprodução de conteúdos a serem exibidos em ambos os países, com foco nos públicos emiradense e chinês. Manifestaram o desejo de estabelecer colaborações estratégicas de longo prazo que ampliem a presença regional e global das duas instituições.

Salem Ali Al Ghaithi ressaltou o compromisso da SBA em expandir sua rede de colaboração com instituições de mídia de renome internacional. Ele elogiou a visita e destacou sua importância como demonstração do interesse chinês pela experiência de mídia moderna de Sharjah. “A SBA tem avançado significativamente na produção, cobertura e conteúdo digital. Esses resultados podem servir de base para uma cooperação midiática global. Sharjah, como capital cultural e midiática da região, oferece um ambiente ideal para parcerias nos setores de mídia e cultura”, afirmou.

Wang Lei, vice-diretor da Estação de Radiodifusão de Hainan, elogiou a excelente infraestrutura da SBA e afirmou ver grande potencial para ampliar a cooperação entre os dois lados. Segundo ele, essa parceria reforçará os crescentes vínculos econômicos, culturais e midiáticos entre os Emirados Árabes Unidos e a China.