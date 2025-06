Presidente dos Emirados envia mensagem escrita ao primeiro-ministro do Canadá

OTTAWA, 20 de junho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem escrita a Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá, com foco nas relações bilaterais entre os dois países.

O conteúdo foi entregue pelo xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, durante encontro com o premiê canadense no início de sua visita oficial à capital Ottawa.

A reunião abordou formas de aprofundar os laços bilaterais e ampliar a cooperação entre os dois países em diversos setores, com o objetivo de servir aos interesses mútuos e promover a prosperidade e o bem-estar dos povos de ambas as nações. Abdullah e Carney também analisaram oportunidades de colaboração em áreas como economia, comércio, energia, inteligência artificial e educação.

O chanceler emiradense destacou que os Emirados Árabes Unidos e o Canadá mantêm vínculos consolidados e uma parceria crescente, baseada em uma cooperação produtiva e construtiva, alinhada às aspirações comuns de desenvolvimento sustentável.

A reunião também abordou acontecimentos regionais e internacionais, com troca de pontos de vista sobre temas relevantes. O xeique Abdullah enfatizou a importância de fortalecer os esforços conjuntos em prol da paz e da segurança globais.

Participaram do encontro Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional; o xeique Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada; o xeique Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Estado para Comércio Exterior; Sultan Al Mansoori, enviado especial do ministro das Relações Exteriores; Saeed Mubarak Al Hajeri, secretário-assistente para Assuntos Econômicos e Comerciais; e Abdulrahman Ali Al Neyadi, embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Canadá.