Abdullah bin Zayed e chanceler do Canadá discutem relações bilaterais e cenário regional em Ottawa

OTTAWA, 20 de junho de 2025 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, reuniu-se com Anita Anand, ministra das Relações Exteriores do Canadá, durante visita oficial à capital canadense, Ottawa.

Durante o encontro, Abdullah e a chanceler canadense discutiram as relações bilaterais e formas de aprofundar a cooperação entre os dois países em diversas áreas.

As autoridades também analisaram oportunidades para expandir a colaboração nos setores econômico, educacional, de investimentos, comércio, tecnologia e energia.

O xeique Abdullah reiterou a sólida e histórica amizade entre os Emirados Árabes Unidos e o Canadá, e destacou o compromisso de seu país em fortalecer ainda mais essa relação estratégica, que apresenta oportunidades promissoras de crescimento e desenvolvimento, em linha com as aspirações de ambas as nações por um futuro mais próspero.

As conversas também abordaram os desdobramentos recentes no cenário regional e internacional, com foco em seus impactos sobre a paz e a segurança globais.

Participaram da reunião Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional; o dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada; o dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Estado para Comércio Exterior; Sultan Al Mansoori, enviado do ministro das Relações Exteriores; Saeed Mubarak Al Hajeri, secretário-assistente para Assuntos Econômicos e Comerciais; e Abdulrahman Ali Al Neyadi, embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Canadá.