Ministério do Interior frustra tentativa de tráfico de drogas nos Emirados

ABU DHABI, 20 de junho de 2025 (WAM) – Os departamentos antidrogas do Ministério do Interior frustraram com sucesso uma tentativa de contrabando e distribuição de comprimidos entorpecentes no país. A operação foi iniciada após o monitoramento de atividades suspeitas envolvendo dois indivíduos de nacionalidade árabe. As investigações confirmaram que ambos tinham ligação com uma rede internacional de tráfico de drogas.

Com base em informações confidenciais, equipes de segurança especializadas realizaram incursões em dois locais distintos. No primeiro, um depósito, os suspeitos foram flagrados enquanto preparavam os comprimidos para distribuição interna. No segundo local, foi identificado um trator escavador adaptado para ocultar e transportar drogas de forma clandestina.

Durante o interrogatório, os detidos confessaram atuar com cúmplices responsáveis pelo envio da carga a partir de Hamburgo para um dos portos dos Emirados. Um dos envolvidos havia entrado no país com visto de visita exclusivamente para executar a operação.