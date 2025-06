Príncipe herdeiro de Ajman recebe embaixador de El Salvador para tratar de cooperação bilateral

AJMAN, 20 de junho de 2025 (WAM) – O príncipe herdeiro de Ajman e presidente do Conselho Executivo do emirado, xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, recebeu o embaixador de El Salvador nos Emirados Árabes Unidos, Gerardo Pérez, na Corte do Governante.

Durante o encontro, Ammar deu as boas-vindas ao embaixador e discutiu formas de fortalecer as relações bilaterais entre os Emirados Árabes Unidos e El Salvador em diversos setores.

A reunião destacou o compromisso mútuo dos países em ampliar a cooperação e aprofundar os laços voltados ao desenvolvimento conjunto e à prosperidade compartilhada. As conversas ressaltaram a importância da colaboração em diferentes áreas, com base na sólida relação de amizade e parceria estratégica entre as nações.

O embaixador Pérez e sua delegação agradeceram a calorosa recepção e a hospitalidade oferecida pelo príncipe herdeiro de Ajman. Ele também elogiou o rápido crescimento e desenvolvimento do emirado, destacando seu ambiente favorável a investimentos e as amplas oportunidades disponíveis em setores estratégicos.

A reunião contou com a presença de diversas autoridades locais.