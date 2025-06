Governo dos Emirados cria Ministério do Comércio Exterior e adota inteligência artificial em conselhos federais

ABU DHABI, 20 de junho de 2025 (WAM) – Após consultas e com a aprovação do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, anunciou mudanças no governo federal.

As novidades incluem a criação do Ministério do Comércio Exterior, com a nomeação de Thani Al Zeyoudi como ministro do Comércio Exterior, e a mudança de nome do Ministério da Economia para Ministério da Economia e Turismo, que continuará sob liderança de Abdullah bin Touq Al Marri.

“Também anunciamos que o Sistema Nacional de Inteligência Artificial será adotado como membro consultivo do Conselho de Ministros, do Conselho Ministerial de Desenvolvimento e de todos os conselhos de entidades federais e empresas estatais a partir de janeiro de 2026, para apoiar a tomada de decisões, realizar análises em tempo real, oferecer assessoramento técnico e aumentar a eficiência das políticas públicas adotadas por esses conselhos em todos os setores”, acrescentou.

O governante de Dubai lembrou ainda que o mundo vive uma fase de transformação profunda — científica, econômica e social. "Nosso objetivo é nos preparar hoje para as próximas décadas e garantir prosperidade contínua e uma vida digna para as futuras gerações”, afirmou Mohammed bin Rashid.