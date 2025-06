Emirados Árabes Unidos retiram criança palestina gravemente ferida de Gaza para tratamento médico

ABU DHABI, 21 de junho de 2025 (WAM) – Como parte da missão humanitária “Operação Chivalrous Knight 3”, os Emirados Árabes Unidos realizaram a evacuação médica de uma criança palestina gravemente ferida da Faixa de Gaza. O menino foi levado ao país para receber tratamento especializado após sofrer queimaduras de segundo e terceiro graus em várias partes do corpo.

Hatim Awad, de 3 anos, ficou ferido durante um ataque aéreo que atingiu seu bairro em Gaza. A ofensiva matou toda a sua família, deixando a criança sozinha para enfrentar não apenas os danos físicos, mas também o trauma emocional — um retrato do sofrimento vivido por milhares de crianças na região.

Segundo o médico Abdulqader Almessabi, diretor clínico do Sheikh Shakhbout Medical City, o menino chegou ao hospital em 12 de junho de 2025. Ele informou que um plano de tratamento abrangente foi imediatamente colocado em prática e que a criança apresentou melhora significativa desde o início dos cuidados.

A evacuação emergencial reforça os esforços contínuos dos Emirados para aliviar a crise humanitária em Gaza, com foco na oferta de assistência médica e ajuda humanitária aos mais vulneráveis — especialmente crianças e pacientes em estado crítico.

A operação foi realizada em coordenação com as autoridades competentes, garantindo a segurança do menino durante todo o trajeto e em sua transferência para o Sheikh Shakhbout Medical City, onde recebe atendimento especializado.