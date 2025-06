Gasto de visitantes nos países do Golfo deve alcançar US$ 223,7 bilhões em 2034, apontam estatísticas

MUSCAT, 21 de junho de 2025 (WAM) – O mais recente relatório do Centro de Estatísticas do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC-Stat, na sigla em inglês) projeta que os gastos de visitantes nos países do Golfo devem atingir US$ 223,7 bilhões em 2034. Segundo o levantamento, a contribuição desses gastos para o total de exportações deverá chegar a 13,4%.

O centro destacou que os países do Conselho de Cooperação do Golfo vêm registrando avanços consistentes em diversos indicadores relacionados ao turismo.

Os dados revelam que o total de gastos de visitantes internacionais na região em 2023 foi de US$ 135,5 bilhões, um aumento de 28,9% em relação aos números registrados em 2019, antes da pandemia de COVID-19.

Os países do Golfo também conquistaram a primeira colocação no Índice de Segurança e Proteção da região Mena (Oriente Médio e Norte da África) em 2024. Todos os membros do CCG obtiveram pontuação acima da média regional, que foi de 5,86 pontos — em uma escala que vai de 1 a 7.

Além disso, os países do Golfo estão entre os seis primeiros colocados em termos de força do passaporte na região árabe.