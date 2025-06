Parlamento Árabe pede que Itália reconheça oficialmente o Estado da Palestina

ROMA, 21 de junho de 2025 (WAM) – O presidente do Parlamento Árabe, Mohammed bin Ahmed Al Yamahi, pediu à Itália que reconheça formalmente o Estado da Palestina, afirmando que essa medida representaria um passo na direção certa para apoiar a segurança e a estabilidade na região.

Al Yamahi expressou a esperança de que o governo italiano adote políticas e medidas capazes de exercer pressão sobre Israel para interromper os atos de genocídio e fome cometidos contra o povo palestino.

As declarações foram feitas durante reunião com Lorenzo Fontana, presidente da Câmara dos Deputados da Itália, à margem da participação do Parlamento Árabe na 2ª Conferência Parlamentar sobre Diálogo Inter-religioso, organizada pela União Interparlamentar em cooperação com o Parlamento Italiano.

Durante o encontro, o presidente do Parlamento Árabe discutiu a escalada da situação no Oriente Médio, ressaltando que a região atravessa um momento de tensões sem precedentes diante da guerra em curso entre Irã e Israel. Ele destacou que o Oriente Médio não pode suportar uma nova escalada e que soluções diplomáticas seguem sendo o único caminho para alcançar uma paz duradoura e a estabilidade regional.