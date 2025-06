Chefe do Escritório Nacional de Mídia se reúne com criadores de conteúdo árabes em Cannes

CANNES, 21 de junho de 2025 (WAM) – Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia (NMO, na sigla em inglês) e do Conselho de Administração do Conselho de Mídia dos Emirados, reuniu-se com diversos criadores de conteúdo árabes durante sua participação no Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions, na cidade francesa de Cannes.

O encontro contou com a presença de Jamal Mohammed Obaid Al Kaabi, diretor-geral do Escritório Nacional de Mídia.

O encontro destacou a próxima Cúpula BRIDGE, prevista para dezembro, em Abu Dhabi, como uma plataforma global para promover a colaboração no setor de mídia e desenvolver um ecossistema avançado capaz de antecipar tendências futuras.

Al Hamed afirmou que a cúpula oferece um espaço essencial para engajamento, troca de conhecimento e criação de soluções inovadoras em comunicação, com o objetivo de ampliar o impacto positivo do conteúdo. Ele convidou os criadores árabes a participarem ativamente das atividades do evento, ressaltando o papel central que exercem na formação da consciência pública e na veiculação de mensagens criativas a públicos diversos por meio de plataformas digitais.

A autoridade dos Emirados acrescentou que a produção de conteúdo se tornou uma ferramenta poderosa para promover cultura e conscientização, sendo um elemento fundamental no apoio ao caminho do desenvolvimento sustentável.

Al Hamed também destacou a importância de produzir conteúdos que reflitam a cultura e as questões árabes, comunicando-as a audiências globais — especialmente no que se refere às aspirações da juventude árabe por desenvolvimento e prosperidade.