Ataque ao Irã viola o direito internacional, diz secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo

ISTAMBUL, 21 de junho de 2025 (WAM) – Jassem Al Budaiwi, secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), afirmou que os ataques de Israel contra o Irã demonstram o desprezo do governo israelense pelo direito internacional, classificando as investidas como uma violação flagrante da soberania nacional.

Durante discurso na 51ª sessão do Conselho de Ministros das Relações Exteriores da Organização para a Cooperação Islâmica (OCI), em Istambul, Al Budaiwi reiterou o apelo do CCG pelo retorno à diplomacia. Ele destacou a importância da contenção e da manutenção de canais diplomáticos abertos, considerados o único caminho viável para evitar uma escalada regional ainda maior.

Al Budaiwi elogiou o papel positivo do Sultanato de Omã na mediação entre Estados Unidos e Irã e pediu que todas as partes envolvidas priorizem a sabedoria e a diplomacia, alertando para o risco de um confronto que ultrapasse as fronteiras regionais.

Sobre os desdobramentos nos territórios palestinos ocupados, o secretário-geral reafirmou o apoio incondicional do CCG ao povo palestino em Gaza e defendeu o fim imediato do sofrimento da população. Ele pediu o fim do bloqueio à Faixa de Gaza, a abertura de todas as passagens fronteiriças para permitir a entrada de ajuda humanitária e suprimentos essenciais, além de garantir sua entrega contínua à população.

Também ressaltou a necessidade urgente de proteção internacional ao povo palestino e exigiu o fim dos ataques a civis, com total respeito ao direito internacional, ao direito humanitário internacional e às resoluções pertinentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, sem exceções.

Al Budaiwi reafirmou ainda o apoio do CCG aos esforços de ação islâmica conjunta liderados pela OCI desde sua fundação, especialmente em questões prioritárias para o mundo islâmico. Destacou o apoio político oferecido pelo CCG durante cúpulas islâmicas emergenciais, sua contribuição para esforços de reconstrução em áreas afetadas e a defesa dos direitos de comunidades muçulmanas em fóruns internacionais, sempre com base no princípio da solidariedade islâmica.

Segundo o secretário-geral, o CCG também tem desempenhado papel central no combate à islamofobia e na resistência a campanhas que buscam distorcer a imagem do Islã, por meio do apoio às iniciativas da OCI nas Nações Unidas e da adoção de resoluções históricas que promovem a convivência e o respeito mútuo.

Por fim, lembrou que os países do Golfo exercem papel ativo na mediação política e na resolução de conflitos dentro do mundo islâmico, incluindo o apoio ao diálogo entre partes em disputa e a promoção do consenso internacional sobre temas sensíveis por meio de canais diplomáticos eficazes.