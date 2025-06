Chanceler do Egito e enviado dos EUA discutem escalada entre Irã e Israel

CAIRO, 21 de junho de 2025 (WAM) – O ministro das Relações Exteriores, da Imigração e dos Egípcios no Exterior, Badr Abdelatty, conversou com Steve Witkoff, enviado especial do presidente dos Estados Unidos para o Oriente Médio, como parte da coordenação e consulta contínuas entre Egito e EUA sobre os perigosos e rápidos desdobramentos na região, segundo informou a agência MENA.

A conversa abordou o aumento das tensões regionais, em especial a escalada militar entre Israel e Irã, e a grave ameaça que isso representa à segurança e à estabilidade do Oriente Médio.

Abdelatty ressaltou a importância de conter a escalada, alcançar um cessar-fogo entre Israel e Irã e retomar as negociações sobre o programa nuclear iraniano.

O chanceler egípcio afirmou que soluções militares não oferecem saída viável para os conflitos regionais e que a única via possível para garantir estabilidade duradoura e paz no Oriente Médio passa pelo diálogo político e por acordos pacíficos.

Witkoff, por sua vez, compartilhou a visão dos Estados Unidos sobre a evolução da situação e os esforços em curso para dar espaço à diplomacia como forma de conter a crise.