Presidente dos Emirados Árabes Unidos conversa com líderes do Catar, Kuwait e príncipe herdeiro da Arábia Saudita sobre crise regional

ABU DHABI, 22 de junho de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, realizou telefonemas com o xeique Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, emir do Estado do Kuwait; com o xeique Tamim bin Hamad Al Thani, emir do Estado do Catar; e com o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.

As conversas se concentraram nos últimos desdobramentos no Oriente Médio e nas sérias implicações dos recentes ataques contra a República Islâmica do Irã para a paz e a segurança regional.

Os diálogos integram uma série de consultas conduzidas por Al Nahyan com o objetivo de conter a escalada da crise e restaurar a estabilidade e a segurança na região.

Durante as ligações, os líderes destacaram que as tensões atuais podem gerar consequências graves tanto em nível regional quanto global. Eles apelaram a todas as partes envolvidas para que ajam com sabedoria, priorizem o diálogo e soluções pacíficas, exerçam máxima contenção e evitem uma escalada ainda maior do conflito.

Os líderes também reafirmaram o apoio de seus países a todos os esforços voltados à redução das tensões por meio de vias diplomáticas.