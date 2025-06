Parlamento Árabe alerta para consequências da escalada sobre a segurança no Oriente Médio

CAIRO, 22 de junho de 2025 (WAM) – O Parlamento Árabe condenou os ataques militares realizados pelos Estados Unidos contra a República Islâmica do Irã e alertou para as possíveis consequências da escalada contínua sobre a segurança e a estabilidade do Oriente Médio — uma região que já enfrenta tensões crescentes e que, segundo o órgão, não suporta mais deteriorações.

Em comunicado, o Parlamento Árabe afirmou que as potências influentes da comunidade internacional devem liderar esforços que promovam soluções diplomáticas para as crises existentes — e não o contrário. O texto destaca a necessidade de respeito aos princípios da Carta das Nações Unidas, que preconiza a soberania dos Estados e proíbe atos de agressão contra países-membros.

O Parlamento advertiu que ataques como os registrados apenas inflamam os conflitos e arrastam a região para mais caos. Apelou à comunidade internacional para que assuma suas responsabilidades legais e morais, e que atue de forma enérgica para impor um cessar imediato à escalada, evitando que a situação evolua para uma catástrofe regional.

O órgão parlamentar reiterou sua rejeição total ao uso da força militar como instrumento de resolução de disputas e voltou a defender, com firmeza, os caminhos políticos e diplomáticos como as únicas vias possíveis para garantir segurança e estabilidade duradouras no Oriente Médio.