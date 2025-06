Emirados lideram dia final do Campeonato Nacional de Jiu-Jítsu Profissional

ABU DHABI, 22 de junho de 2025 (WAM) – O Campeonato Nacional de Jiu-Jítsu Profissional dos Emirados Árabes Unidos foi encerrado neste domingo com grande sucesso, na Arena Mubadala, na Cidade Esportiva Zayed, em Abu Dhabi. Organizado pela Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro (AJP) em cooperação com a Federação de Jiu-Jítsu dos Emirados, o evento teve duração de três dias e contou com participação recorde de 1.455 atletas de ambos os sexos, representando 77 países e mais de 86 academias especializadas.

O último dia teve disputas de alto nível nas categorias amadora e profissional, com lutas decisivas que evidenciaram o avanço técnico e a difusão global da modalidade. Os Emirados terminaram na liderança do quadro geral por equipes, somando 299.700 pontos, seguidos pelo Brasil, com 98.000 pontos, e pela Colômbia, com 68.100 pontos.

As finais contaram com a presença de Mohamed Salem Al Dhaheri, vice-presidente da Federação de Jiu-Jítsu dos Emirados, e Tariq Omar Al Bahri, diretor-geral da AJP, que fizeram a entrega das medalhas aos vencedores. Desde sua criação, o campeonato tem representado os esforços institucionais da Federação e da AJP em promover torneios de padrão internacional, oferecendo um ambiente competitivo profissional que desenvolve as habilidades dos atletas e contribui para o ranqueamento global dentro do sistema AJP.

Comentando o torneio, Tariq Omar Al Bahri afirmou: “O Campeonato Nacional é uma peça-chave no nosso calendário, essencial para construir uma base técnica sólida e elevar a competitividade em nível local e internacional. Agradecemos à Federação de Jiu-Jítsu dos Emirados, liderada por Abdulmunam Al Hashmi, presidente das federações dos Emirados e da Ásia e primeiro vice-presidente da Federação Internacional, pelo apoio contínuo. O torneio manteve padrões elevados de organização, participação e engajamento do público, reforçando o status de Abu Dhabi como capital mundial do jiu-jítsu. Agora nos preparamos para a abertura da nova temporada com a etapa do Grand Slam Mundial de Abu Dhabi, na próxima semana, em Istambul.”

Diversos medalhistas de ouro manifestaram orgulho em vencer uma competição desse porte e elogiaram a AJP pela excelência na organização.

Sultan Jabr, ouro na categoria profissional faixa-marrom até 69kg, declarou: “Vencer este campeonato tem um significado especial pelo alto nível técnico e por ser realizado em Abu Dhabi – a capital mundial do jiu-jítsu. É uma oportunidade real de crescimento e de competir entre os melhores.”

Ubaid Al Ketbi, campeão da categoria profissional até 62kg, acrescentou: “As lutas foram intensas e cheias de lições técnicas. Competições como esta são fundamentais para nossa evolução rumo ao profissionalismo.”

Ao longo de seus três dias, o campeonato contou com forte participação nas categorias juvenil, infantil, master, amadora e profissional, tanto no masculino quanto no feminino. Essa representatividade consolidou o evento como uma das principais etapas do calendário competitivo da modalidade.

A comunidade do jiu-jítsu volta agora suas atenções para o início da temporada 2024–2025 do Abu Dhabi Grand Slam World Tour, que terá sua etapa inaugural em Istambul, na primeira semana de julho, com ampla participação internacional prevista.