Áustria classifica bombardeio a instalações nucleares do Irã como ‘passo dramático’ e pede solução política

VIENA, 22 de junho de 2025 (WAM) – A ministra das Relações Exteriores da Áustria, Beate Meinl-Reisinger, classificou o bombardeio norte-americano a instalações nucleares do Irã como um “passo dramático” e defendeu a busca de soluções políticas para a questão, rejeitando a escalada do ciclo de violência.

Em comunicado, Meinl-Reisinger reiterou a posição firme de seu país contra a aquisição de armas nucleares pelo Irã e afirmou que a Áustria continuará a apoiar a via diplomática em detrimento da escalada militar, enfatizando ainda a importância do respeito ao direito internacional. Ela apelou para que “todas as partes cessem imediatamente as hostilidades e retornem à mesa de negociações”.

A ministra também alertou para desdobramentos que possam comprometer os esforços diplomáticos, afirmando: “É preciso deixar claro que as ameaças do Irã de uma possível retirada do Tratado de Não Proliferação Nuclear colocariam em risco o caminho de volta à diplomacia.”