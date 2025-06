Japão pede calma após ataque dos EUA a instalações nucleares do Irã

TÓQUIO, 22 de junho de 2025 (WAM) — O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, manifestou “profunda preocupação” com os desdobramentos no Irã e destacou que a prioridade é “desescalar a situação o mais rápido possível”. Ele também reforçou “a necessidade de impedir que o Irã desenvolva seu programa nuclear”.

Ishiba deu instruções diretas aos ministérios e órgãos competentes para que adotem todas as medidas possíveis visando à segurança dos cidadãos japoneses no Oriente Médio, além de acompanhar de perto eventuais impactos no fornecimento de energia ao país.

Em resposta às orientações, o governo japonês prosseguiu com a evacuação de seus nacionais, garantindo a retirada segura de 108 pessoas — entre cidadãos e seus familiares — do Irã e de Israel.

Para dar suporte a operações futuras, o Japão manteve dois aviões militares de transporte C-2 em prontidão em sua base em Djibuti.